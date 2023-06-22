Технологии 22 июня 2023, 16:38 Подключение интернета по малозаметному кабелю запустили в Москве и области Пресс-служба МТС

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Новое решение по подключению скоростного домашнего интернета без ущерба для интерьера стало доступно жителям Москвы и Подмосковья.

Обычно в домах и квартирах роутер устанавливают в прихожей, чтобы не прокладывать кабель по всей квартире. При таком расположении сигнал не всегда доходит до дальних комнат.

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Чтобы обеспечить равномерное покрытие Wi-Fi, нужно перенести роутер в центр квартиры. В таких случаях стандартный оптический кабель прячут в стены или короба, что не эстетично. Если прокладку «оптики» не предусмотрели на стадии ремонта, может пострадать отделка.

Пресс-служба МТС

В МТС разработали способ, позволяющий поместить роутер в любом месте жилплощади, не портя ремонт. К маршрутизатору подводят специальный прозрачный кабель диаметром два миллиметра, который прокладывают вдоль напольных и потолочных плинтусов, наличников дверей, пояснили в пресс-службе МТС. Его монтируют с помощью незаметного прозрачного термического клея, поэтому монтаж практически невидим на любой поверхности — на обоях, плитке, пластике или дереве.

Пресс-служба МТС

Пока услуга доступна москвичам, а также жителям почти 40 подмосковных городов, в том числе, Балашихи, Дмитрова, Домодедова, Мытищ, Орехова-Зуева, Химок и других.