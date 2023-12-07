Технологии 07 декабря 2023, 18:57 Подготовку новых кадров в IT-отрасли обсудили на конференции «Импульс Т1» Привлечение молодежи в IT-сектор стало темой конференции «Импульс Т1»

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Российскому IT-сектору дополнительно требуется около миллиона новых специалистов. Развитие современных технологий и расширение бизнеса требует дополнительных сил. Вопрос поиска и подготовки новых кадров, предложения для студентов начать карьеру, а также создание успешных стартапов стали темой конференции «Импульс Т1».

Мероприятие прошло в онлайн и оффлайн режиме. К обсуждению подключились более 20 тысяч человек из семи городов, в числе которых опытные айтишники, студенты, участники инженерного сообщества.

На конференции выступили специалисты отрасли и приглашенные спикеры — популяризаторы науки. Организатором мероприятия стал один из лидеров российского IT-рынка — Холдинг Т1.

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Управляющий директор российского вендора НОТА (Холдинг Т1) Кирилл Булгаков назвал конференцию важным стратегическим мероприятием.

«Одна из важнейших частей миссии IT-компании, это быть кузницей кадров, кузницей кадров специалистов информационных технологий и кузницей кадров, как мы говорим, российской инженерной школы», — подчеркнул он.

Быстрое развитие технологий требует от бизнеса инвестиций в подготовку новых специалистов. По мнению первого заместителя декана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Тамары Вознесенской, подготовку будущих специалистов предпринимателям нужно проводить совместно с вузами.

«Университеты вместе с бизнесом и корпорациями, смогут вместе быстро реализовывать новые программы и готовить хороших специалистов», — подчеркнула она.

Кирилл Булгаков отметил, что Холдинг Т1 давно работает с профильными вузами, приглашая на стажировку студентов старших и средних курсов.

«Даем возможность ребятам выбрать себе такой вот путь в жизни и включиться в реальный настоящий коммерческий проект», — подчеркнул он.

Эксперты уверены, что привлечение молодежи в профессиональное IT-сообщество можно реализовать только совместной работой, от которой в итоге выиграют все.