Поддержку IT-отрасли включат в национальный план в России

Путин дал поручение по IT-отрасли. Эту сферу включат в национальный план по развитию экономики.

«Это (IT-отрасль — прим. ред.) должно быть включено в общенациональный план. Мы так и договорились с председателем правительства, что мы его доработаем в ходе совещания с отраслями и внесем соответствующие поправки», — заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже говорил о комплексном плане поддержки отрасли.

Путин призвал подготовить план в кратчайшие сроки. По его словам, в России необходимо создать глобально конкурентные условия для работы IT-специалистов. Это нужно для того, чтобы работники сферы реализовывали свой творческий и предпринимательский потенциал дома.

10 июня Путин провел совещание по связи и IT-индустрии, на котором выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он рассказал, что в Подмосковье наладили работу системы безналичной оплаты проезда на общественном транспорте и начали внедрять умную платежку за услуги ЖКХ. В планах властей региона перевести на «цифру» оказание государственных и муниципальных услуг.