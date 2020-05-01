Подать жалобу в налоговую теперь можно онлайн

Юридические лица и ИП смогут подать жалобы через системы ТКС (телекоммуникационные системы представления налоговой и бухгалтерской отчетности) в электронном виде с 1 мая 2020 года. Сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Волгоградской областях, а также в Республике Алтай.

Приказ опубликован на официальном сайте ФНС.

До этого такие жалобы приходилось подавать физически в налоговых инспекциях, пишет «Российская газета». По мнению управляющего партнера компании «Право для бизнеса» Оксаны Курочкиной, электронный формат жалобы — это почти единственный шанс уложиться в процессуальные сроки в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

«Оформить жалобу можно и через почту, но для этого нужно собрать, распечатать и выверить большое количество документов, что в нынешних условиях может быть крайне неудобно», — добавила она.

Отмечается, что в течение двух месяцев пилотный проект будет работать в ограниченном списке регионов. Но уже с 1 июля 2020 года прием и получение решений по жалобам по ТКС станет возможным на всей территории РФ.