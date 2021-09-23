Почти половина россиян хотели бы иметь отечественное программное обеспечение для своих гаджетов

По данным ВЦИОМ, российские граждане предпочли бы иметь отечественное программное обеспечение для своих смартфонов и ноутбуков вместо зарубежного. Об этом заявили 40% опрошенных, написал «Интерфакс».

Более 79% респондентов уверены, что российские программы способны конкурировать с иностранными разработками на самом высоком уровне. Граждане за 60 лет отдали бы предпочтение именно отечественным программам. В то время как лица до 24 лет (37%) предпочли бы зарубежные.

Каждый третий опрошенный высказался о безразличии по поводу производителя — по данным исследования, это 35% опрошенных.

В опросе участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России впервые появится институт IT-омбудсмена. Это должно поспособствовать развитию индустрии, а также привлечению на работу высокоспециализированных сотрудников. Мишустин пообещал продвигать разработки российских программистов за границу.