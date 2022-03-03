Почти 500 заявлений на получение госаккредитации поступило от IT-компаний за сутки

Почти 500 заявлений на получение государственных аккредитаций поступило от компаний после того, как правительство приняло дополнительные меры поддержки IT-отрасли. Такие данные представили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

По словам вице-премьера, в первые дни с момента, как глава кабмина Михаил Мишустин объявил об этих мерах, количество заявок на аккредитацию IТ-компаний в России увеличилось в десятки раз, сообщил ТАСС.

Только за первые сутки после того, как решение опубликовали, на получение госаккредитации поступило 479 заявлений. Среди мер поддержки IT-отрасли — налоговые преференции, гранты и льготная ипотека. Налоговые преференции будут распространяться на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием российских решений.

Еще одна мера — на три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им будут предоставлены льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке, не превышающей 3%.Также сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях.