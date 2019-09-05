Почти 420 млн номеров пользователей Facebook утекли в Сеть

YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор личных данных детей Подробнее

Незащищенный сервер содержал личные данные пользователей со всего мира, в том числе даты рождения, пол, страны, родные города, ID профилей. В свободный доступ попали 133 миллиона записей о гражданах США, 18 миллионов записей о британцах и более 50 миллионов — о вьетнамцах.

Эти данные мог получить любой желающий, так как база не была защищена паролем. По словам представителя Facebook Джея Ненкэрроу, сведения, хранившиеся на сервере, устарели. Эта информация якобы собиралась до того, как компания закрыла доступ к сбору номеров.

«Это старая база данных и вероятно эта утечка случилась до внесения прошлогодних изменений, когда мы исключили возможность добавлять друзей по номеру телефонов. Сейчас данные уже удалены, и мы не нашли доказательств, что кто-либо из них был взломан», — сказал Нанкэрроу.

Facebook запретил сбор данных о номерах телефона в 2011 году. При этом последние данные загрузили в базу в июле 2019 года. Кто и зачем выложил эту информацию в Сеть, остается неясным.