Почти 30 млн цифровых пропусков оформили в Подмосковье с апреля

Жители Московской области оформили более 28 миллионов электронных пропусков с 15 апреля по вечер 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

«Цифровые пропуска в Московской области, по состоянию на 22 мая, 17:00, оформили 28 191 582 раза», — рассказали в министерстве.

Причем более 244 тысяч юридических лиц оформили свыше 3,4 миллиона цифровых пропусков для своих сотрудников. А физические лица запросили свыше 24,7 миллиона электронных пропусков.

Электронные пропуска нужно было оформлять с 15 апреля по 22 мая.

Чаще всего цифровой код получали с помощью мобильного приложения. Так, через «Госуслуги СТОП коронавирус» пропуска сделали 20,1 миллиона раз. А системой на сайте госуслуг жители региона воспользовались более чем 2,9 миллиона раз. Пропуска оформляли и через СМС — 1,6 миллиона раз.

Власти Московской области отменили действие цифровых пропусков для поездок на транспорте с 23 мая. Они были нужны для профилактики распространения коронавируса. Электронные пропуска, ранее выданные в области, будут действительны для поездок по Москве до 26 мая включительно. После отмены пропусков в Подмосковье усилили масочный режим.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса был объявлен в регионе 13 марта. А с вечера 29 марта в Московской области действует режим самоизоляции.