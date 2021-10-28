Почти 10 тысяч смартфонов в России останутся без WhatsApp с 1 ноября

С 1 ноября WhatsApp будет работать на смартфонах Android версии не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10. Таким образом, без приложения останутся почти 10 тысяч гаджетов.

По словам эксперта инжинирингового центра SafeNet Игоря Бедерова, речь идет о совсем старых смартфонах, на которых уже нельзя обновить операционную систему, сообщило РИА «Новости».

В качестве примера он привел iPhone 4 2011 года выпуска и другие смартфоны, выпущенные 10 лет назад.

«На руках у населения России имеется незначительное число таких гаджетов — примерно до 10 тысяч», — уточнил Бедеров.

WhatsApp на таких смартфонах не будет работать из-за окончания срока эффективной технической эксплуатации этих устройств, уточнил он. Иными словами, у них уже не хватает мощности процессора, объема ОЗУ, аккумулятор тоже пришел в негодность.

«Если ранее WhatsApp еще как-то передавал данные и поддерживал свое приложение для пользователей таких устройств, то теперь откажется от этого официально», — добавил Бедеров.