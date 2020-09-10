Почтальоны проведут кибертурнир по Counter-Strike

Киберспортивный турнир состоится в рамках ежегодной спартакиады. Он включит в себя командные соревнования в DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks, а также индивидуальные турниры в Mortal Kombat 11 и FIFA 2020.

В Почте России планируют проводить подобные турниры и в будущем.

«Мы решили перевести спартакиаду в киберспортивный формат во время наиболее острой фазы пандемии коронавируса. Так мы можем провести традиционные соревнования, не подвергая коллег излишнему риску. В дальнейшем мы планируем сохранить киберспортивные дисциплины в дополнение к привычным видам спорта», — рассказала Софья Ваняткина, директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почты России».

Поучаствовать в киберспартакиаде в качестве спортивного аналитика может любой зритель. Для этого нужно будет правильно спрогнозировать, какие команды займут первые места в каждой из дисциплин.