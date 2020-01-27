    27 января 2020, 11:56

    Почта Mail.ru перестала работать по всей России из-за сбоя

    Александра Ломейко

    Сервис Mail.ru в понедельник расстроил жителей России нестабильной работой. Пользователи жалуются практически на одну и ту же проблему: система не может обнаружить электронный почтовый ящик.

    Чаще всего люди не могут зайти в почту, сообщил портал Downdetector. Об этом заявил 61% держателей ящиков на сервисе.

    Четверть всех жалоб — 26% — связана с работой сайта. Каждый пятый пользователь — 11% — заявил, что у него возникли проблемы со входом.

    «Mail в коме», — написали владельцы почты. Многие отметили, что «аккаунта не существует», а сама почта «Упала и не встает».

    Почта Mail.ru перестала работать по всей России из-за сбоя | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector

    Судя по интерактивной карте, сбой коснулся многих российских городов. Проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, в Алтайском крае, разных населенных пунктах по всей стране.

    Техподдержка Mail.ru в Twitter заявила, что «возникли временные технические трудности», и извинилась за доставленные неудобства.

    «Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы почта заработала в скором времени», — подчеркнули в техподдержке.