Почта Mail.ru перестала работать по всей России из-за сбоя
Чаще всего люди не могут зайти в почту, сообщил портал Downdetector. Об этом заявил 61% держателей ящиков на сервисе.
Четверть всех жалоб — 26% — связана с работой сайта. Каждый пятый пользователь — 11% — заявил, что у него возникли проблемы со входом.
«Mail в коме», — написали владельцы почты. Многие отметили, что «аккаунта не существует», а сама почта «Упала и не встает».
Судя по интерактивной карте, сбой коснулся многих российских городов. Проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, в Алтайском крае, разных населенных пунктах по всей стране.
Техподдержка Mail.ru в Twitter заявила, что «возникли временные технические трудности», и извинилась за доставленные неудобства.
«Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы почта заработала в скором времени», — подчеркнули в техподдержке.