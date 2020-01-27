Почта Mail.ru перестала работать по всей России из-за сбоя

Сервис Mail.ru в понедельник расстроил жителей России нестабильной работой. Пользователи жалуются практически на одну и ту же проблему: система не может обнаружить электронный почтовый ящик.

Чаще всего люди не могут зайти в почту, сообщил портал Downdetector. Об этом заявил 61% держателей ящиков на сервисе.

Четверть всех жалоб — 26% — связана с работой сайта. Каждый пятый пользователь — 11% — заявил, что у него возникли проблемы со входом.

«Mail в коме», — написали владельцы почты. Многие отметили, что «аккаунта не существует», а сама почта «Упала и не встает».

Источник фото: Downdetector

Судя по интерактивной карте, сбой коснулся многих российских городов. Проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, в Алтайском крае, разных населенных пунктах по всей стране.

Техподдержка Mail.ru в Twitter заявила, что «возникли временные технические трудности», и извинилась за доставленные неудобства.

«Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы почта заработала в скором времени», — подчеркнули в техподдержке.