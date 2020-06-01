Побывать на заводе, не выходя из дома: МНПЗ приглашает на онлайн-экскурсию

Увидеть, как работает нефтеперерабатывающий завод, теперь может каждый. Чтобы посетить Московский НПЗ достаточно одного клика, и вы уже участник видео-экскурсии.

Московский НПЗ принял участие в акции Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы «Открой Моспром». Это серия видео-экскурсий по производственным площадкам столицы, которые продолжают работу в условиях пандемии COVID-19. Московский НПЗ — предприятие непрерывного цикла, которое бесперебойно снабжает город продукцией первой необходимости: бензином и дизельным топливом.

«Сегодня попасть на производство практически невозможно. Нужно пройти несколько уровней санитарно-эпидемиологического контроля: обработать руки, обувь, измерить температуру на входе. Поэтому, чтобы люди и в новых условиях продолжали знакомиться с московской промышленностью, экскурсии перешли в онлайн-формат», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Проект «Открой Моспром» создан для того, чтобы каждый желающий мог своими глазами увидеть, как работают предприятия. Оказаться на площадке завода и увидеть, как организован технологический процесс, например, производства топлива можно, не выходя из дома. В сюжете о МНПЗ говорится о том, как устроены биологические очистные сооружения «Биосфера», способные очищать сточные воды на 99,9%, и как готовится к пуску самый современный комплекс переработки нефти «Евро+».

Отдельное внимание на МНПЗ уделено профилактическим мерам во время пандемии COVID-19. Пропускные пункты оборудованы высокочувствительными автоматизированными системами термоконтроля. Дистанционные тепловизоры обеспечивают точное измерение температуры тела. В технологических помещениях установлены бактерицидные излучатели, которые обеззараживают воздух, и дозаторы с антисептиками для дезинфекции рук. Посетить площадку Московского НПЗ вместе с проектом «Открой Моспром» можно по ссылке.