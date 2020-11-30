Победители IT-марафона создали уникальное мобильное приложение для нефтяников
«Приложение разрабатывалось для того, чтобы заменить лабораторные исследования, чтобы была возможность проводить анализ гранул пропанта в полевых условиях», — рассказал участник IT-марафона «Роснефти» Артем Воронов.
Пропант — это ключевой компонент, применяемый в нефтянке при гидроразрыве пласта. Это искусственный материал, часто керамический или покрытый керамической оболочкой, который закачивается в скважину и расклинивает пласт, уточнил Артем Воронов.
С новым приложением провести экспресс-анализ можно без интернета и быстрее, чем раньше. Программа способна заменить лабораторию, которая обычно находится далеко от нефтегазовых месторождений. Специалисты «Роснефти» планируют усовершенствовать это приложение и связать его с другими программами компании, чтобы повысить эффективность работы.