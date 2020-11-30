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    30 ноября 2020, 18:03

    Победители IT-марафона создали уникальное мобильное приложение для нефтяников

    Анастасия Максимовских, Елена Силиванова

    Мобильное приложение для нефтяников создали финалисты IT-марафона «Роснефти». Программу разработали победители серии соревнований и презентовали коллегам. Приложение определяет размер гранул пропанта по снимку смартфона, что ускоряет экспресс-анализ.
    Победители IT-марафона создали уникальное мобильное приложение для нефтяников | Изображение 1

    «Приложение разрабатывалось для того, чтобы заменить лабораторные исследования, чтобы была возможность проводить анализ гранул пропанта в полевых условиях», — рассказал участник IT-марафона «Роснефти» Артем Воронов.

    Победители IT-марафона создали уникальное мобильное приложение для нефтяников | Изображение 2

    Пропант — это ключевой компонент, применяемый в нефтянке при гидроразрыве пласта. Это искусственный материал, часто керамический или покрытый керамической оболочкой, который закачивается в скважину и расклинивает пласт, уточнил Артем Воронов.

    Победители IT-марафона создали уникальное мобильное приложение для нефтяников | Изображение 3

    С новым приложением провести экспресс-анализ можно без интернета и быстрее, чем раньше. Программа способна заменить лабораторию, которая обычно находится далеко от нефтегазовых месторождений. Специалисты «Роснефти» планируют усовершенствовать это приложение и связать его с другими программами компании, чтобы повысить эффективность работы.