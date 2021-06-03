Система SWIFT пострадает, если от нее отключат Россию. Мера, которой угрожают некоторые политики Запада, повлечет за собой как материальные убытки, так и потерю имиджа.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин в беседе с РИА «Новости» заметил, что в стране пользователей SWIFT очень много.

«Канал <…> используется для внутрироссийских платежей, для внешних, они завязаны на выплаты по задолженностям, по товарным потокам и так далее. То есть должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена», — подчеркнул он.

Панкин заметил, что потенциальная польза такого решения должна перевесить материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT, который является кооперативом. Кроме того, система не монопольная: в разных странах есть ее аналоги.

К международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. Тему возможного отключения России от этого канала как одной из наиболее жестких санкций Запада регулярно муссируют СМИ.