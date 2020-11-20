Перевод банков на российское ПО попросили ускорить

Перевод владельцев критической инфраструктуры на российское программное обеспечение и оборудование просят не переносить. Иначе, считают в IT-ассоциациях, не избавиться зависимости от зарубежных компаний.

Письмо соответствующего содержания отправили на имя президента России Владимира Путина председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, сообщил сайт РБК со ссылкой на документ.

Эксперты подчеркнули, что переносить на три года сроки перехода на российский софт и оборудование не стоит. Его должны совершить сети связи, IT-системы государственных органов и научных организаций, банки, предприятия атомной, топливной и оборонной промышленности и другие.

В письме президенту говорится, что программы цифровизации экономики реализуют в ближайшие годы. Если запланированный переход отложат, то экономика и система государственного управления останутся зависимы от «зарубежных вендоров».

Существующие риски авторы письма признают, на них указывают и владельцы IT-объектов, которые должны перейти на российское ПО. Тем не менее из-за «нарастающих рисков информационной безопасности и технологической зависимости» откладывать процесс нет возможности.

В IT-ассоциациях также указали на непростые условия, в которых оказалась Россия из-за внешних санкций и конкуренции с ведущими IT-державами. Все это угрожает государственной безопасности: сначала будет потерян цифровой, а затем и национальный суверенитет.

Путина специалисты попросили не переносить установленные сроки перехода на отечественное оборудование, напомнив о случаях вмешательства хакеров в жизнь государств. В 2019 году, например, стало известно о дистанционном отключении двух компрессорных станций «Газпрома».

Подписанный президентом указ обязывает владельцев критической инфраструктуры перейти на «преимущественное» использование российского софта с 2021 года. С 2022-го они должны заменить свое оборудование на отечественное. В ноябре Минцифры обновило сроки перехода, сдвинув их на 2024 и 2025 годы соответственно.