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    20 ноября 2020, 05:57

    Перевод банков на российское ПО попросили ускорить

    Александра Ломейко

    Перевод владельцев критической инфраструктуры на российское программное обеспечение и оборудование просят не переносить. Иначе, считают в IT-ассоциациях, не избавиться зависимости от зарубежных компаний.
    Перевод банков на российское ПО попросили ускорить

    Письмо соответствующего содержания отправили на имя президента России Владимира Путина председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, сообщил сайт РБК со ссылкой на документ.

    Эксперты подчеркнули, что переносить на три года сроки перехода на российский софт и оборудование не стоит. Его должны совершить сети связи, IT-системы государственных органов и научных организаций, банки, предприятия атомной, топливной и оборонной промышленности и другие.

    В письме президенту говорится, что программы цифровизации экономики реализуют в ближайшие годы. Если запланированный переход отложат, то экономика и система государственного управления останутся зависимы от «зарубежных вендоров».

    Существующие риски авторы письма признают, на них указывают и владельцы IT-объектов, которые должны перейти на российское ПО. Тем не менее из-за «нарастающих рисков информационной безопасности и технологической зависимости» откладывать процесс нет возможности.

    В IT-ассоциациях также указали на непростые условия, в которых оказалась Россия из-за внешних санкций и конкуренции с ведущими IT-державами. Все это угрожает государственной безопасности: сначала будет потерян цифровой, а затем и национальный суверенитет.

    Путина специалисты попросили не переносить установленные сроки перехода на отечественное оборудование, напомнив о случаях вмешательства хакеров в жизнь государств. В 2019 году, например, стало известно о дистанционном отключении двух компрессорных станций «Газпрома».

    Подписанный президентом указ обязывает владельцев критической инфраструктуры перейти на «преимущественное» использование российского софта с 2021 года. С 2022-го они должны заменить свое оборудование на отечественное. В ноябре Минцифры обновило сроки перехода, сдвинув их на 2024 и 2025 годы соответственно.