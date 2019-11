PlayStation не станет сильно снижать цены на PS4 и PS VR в «Черную пятницу»

Стоимость консолей и VR-шлемов PlayStation в России сильно не снизится даже в «Черную пятницу». В Сети появился анонс цен на эти гаджеты в преддверии распродажи года.

PlayStation устраивает распродажу с 25 ноября по 1 декабря, сообщил паблик «PlayStation. Скидки» в социальной сети «ВКонтакте».

Самые внушительные цены — на PlayStation 4 Pro. Консоль с двумя играми — (God of War и Horizon Zero Dawn: Complete Edition — обойдется в 29,9 тысячи рублей. Столько же будет стоить и PS4 в комплекте с Death Stranding. Чуть дешевле PlayStation 4 Pro с Fortnite в наборе и без каких-либо игр и подписок — 28,99 тысячи рублей. PlayStation 4 Slim будет стоить 20,99 тысячи с учетом подписки PS Plus на три месяца и тремя играми.

Стоимость VR-шлемов варьируется в пределах 15,9-17,9 тысячи рублей. Она зависит от того, сколько и каких игр идет в комплекте.

Цены контроллеров и игр для PS4 на период «Черной пятницы» не указаны. Неизвестно, какую цену установят и на подписку на PS Plus.