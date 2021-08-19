Геймеры нашли способ играть в PlayStation бесплатно

Пользователи PlayStation нашли способ скачивать ряд игр для консолей бесплатно. Об уязвимости в магазине PS Store рассказал пользователь форума Resetera. Он смог скачать для своей PS4 игру, которая входит в коллекцию подписки PS Plus, однако доступную бесплатно только для игроков PS5.

Пользователь объяснил алгоритм получения бесплатного тайтла на примере Resident Evil 7, сообщило издание GamesRadar.

Для того, чтобы скачать на приставку копию игры, пользователь должен быть подписан на сервис PS Plus. После этого нужно загрузить демоверсию тайтла и нажать на кнопку, которая предназначена для получения полной версии игры. Продукт из PS Store в итоге будет продан пользователю со скидкой в 100%. Помимо игры серии Resident Evil пользователь смог бесплатно получить также Final Fantasy XV Royal Edition, Battlefield 1 и Monster Hunter: World.

Однако, как отметили журналисты, описанная уязвимость действительно некоторое время позволяла скачивать игры бесплатно, но потом Sony устранила проблему. Что будет с загруженными играми, которые геймеры успели получить бесплатно, пока неясно. Модераторы могут как отозвать лицензию и игрока, так и заблокировать его аккаунт, считают специалисты. В Sony инцидент пока что не прокомментировали. Однако, как заметили авторы, демо-версии указанных игр из PS Store исчезли.

В конце июля Sony удалось продать десять миллионов экземпляров консоли PlayStation 5. Новая PlayStation стала самой быстропродаваемой приставкой в истории компании.