Плавучий космодром в России назвали хорошей идеей

По его словам, идея расположить плавучую платформу в России с самого начала «была очень хорошей». Теперь она стала «вполне реализовавшимся проектом», который помог решить «проблему географического толка».

«Для запуска космических аппаратов на геостационарную орбиту нужно старт разместить как можно ближе к экватору. Это позволяет выигрывать более трети в массе полезной нагрузки, выводимой на орбиту. Поскольку у нас на территории страны самый южный космодром — Восточный, а до этого был Байконур, сравниваем выигрыш по отношению к ним. Плавучий космодром, позволяющий осуществлять запуски с точки, близкой к экватору, решает эту проблему», — пояснил Эйсмонт.

Эксперт обратил внимание на необходимость восстановить запуски с плавучего космодрома.

«В системе „Зенит-Фрегат“ носитель „Зенит“ в свое время практически был разработан в рамках проекта „Буран-Энергия“. Разрабатывался он в значительной мере на украинском „Южмаше“, и разгонная ступень — на НПО Лавочкина. В этой комбинации было осуществлено несколько десятков успешных запусков на геостационарную орбиту… Если удастся восстановить эту систему для запусков, а надежда на это есть, то это будет замечательное достижение, это сильно удешевит запуски на геостационар», — добавил Эйсмонт.

Ранее стало известно, что пусковую платформу «Морской старт» направят из США на Дальний Восток России.