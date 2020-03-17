    17 марта 2020, 12:40

    Плавучий космодром в России назвали хорошей идеей

    Ольга Ситникова

    Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт посчитал «Морской старт» выигрышным проектом. Об этом сообщило радио Sputnik.

    По его словам, идея расположить плавучую платформу в России с самого начала «была очень хорошей». Теперь она стала «вполне реализовавшимся проектом», который помог решить «проблему географического толка».

    «Для запуска космических аппаратов на геостационарную орбиту нужно старт разместить как можно ближе к экватору. Это позволяет выигрывать более трети в массе полезной нагрузки, выводимой на орбиту. Поскольку у нас на территории страны самый южный космодром — Восточный, а до этого был Байконур, сравниваем выигрыш по отношению к ним. Плавучий космодром, позволяющий осуществлять запуски с точки, близкой к экватору, решает эту проблему», — пояснил Эйсмонт.

    Эксперт обратил внимание на необходимость восстановить запуски с плавучего космодрома.

    «В системе „Зенит-Фрегат“ носитель „Зенит“ в свое время практически был разработан в рамках проекта „Буран-Энергия“. Разрабатывался он в значительной мере на украинском „Южмаше“, и разгонная ступень — на НПО Лавочкина. В этой комбинации было осуществлено несколько десятков успешных запусков на геостационарную орбиту… Если удастся восстановить эту систему для запусков, а надежда на это есть, то это будет замечательное достижение, это сильно удешевит запуски на геостационар», — добавил Эйсмонт.

    Ранее стало известно, что пусковую платформу «Морской старт» направят из США на Дальний Восток России.