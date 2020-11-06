Плавучий космодром «Морской старт» могут установить во Владивостоке

Плавучий космодром «Морской старт» может быть установлен возле острова Русский во Владивостоке на постоянной основе. Пуски ракет в таком случае будут проводить около Курильских островов.

«На Дальнем Востоке S7 предложили возможность рассмотреть пять-шесть бухт, в которых комплекс можно установить на постоянной основе», — рассказал РИА «Новости» член коллегии Военно-промышленной комиссии России, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов.

Одна из основных точек для возможной установки плавучего космодрома — бухта Улисс у моста на остров Русский. Также выбраны объекты, с которых может быть осуществлен запуск ракет. Среди них — точка рядом с Курильскими островами. Оттуда можно запускать спутники или ракеты на солнечно-синхронные или полярные орбиты.

Плавучий космодром «Морской старт» был выкуплен компанией S7. Ракеты для него должна была поставлять Украина, но из-за конфликта с Россией контракт расторгли. Теперь S7 разрабатывает собственную легкую ракету для «Морского старта», а Роскосмос предлагает использовать на космодроме новый «Союз-5».