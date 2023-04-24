24 апреля 2023, 12:14
Плавучие АЭС типа «Академик Ломоносов» вызвали интерес в десятках стран
Глава Росатома: десятки стран заинтересовались плавучими АЭС типа «Академик Ломоносов»
Десятки государств заинтересовались плавучими атомными теплоэлектростанциями (ПАТЭС) типа «Академик Ломоносов». Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на марафоне «Знание. Первые».
Глава госкорпорации отметил, что интерес к российскому проекту ПАТЭС проявили самые разные страны. Среди них много государств с длинной береговой линией, сообщил Лихачев.
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«Например, Бразилия, Аргентина», — уточнил гендиректор Росатома.
Плавучие атомные теплоэлектростанции вызвали интерес у стран с островной инфраструктурой, в том числе у Индонезии и Малайзии, добавил руководитель госкорпорации. На ПАТЭС типа «Академик Ломоносов» обратили внимание как южные страны, так и находящиеся в северных широтах, резюмировал Лихачев.
Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» начала работать на Чукотке в конце 2019 года. Осенью 2022 года Россия запустила строительство еще четырех плавучих АЭС.
АЭС
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