Технологии 24 апреля 2023, 12:14 Плавучие АЭС типа «Академик Ломоносов» вызвали интерес в десятках стран Глава Росатома: десятки стран заинтересовались плавучими АЭС типа «Академик Ломоносов» Концерн «Росэнергоатом»

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Десятки государств заинтересовались плавучими атомными теплоэлектростанциями (ПАТЭС) типа «Академик Ломоносов». Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на марафоне «Знание. Первые».

Глава госкорпорации отметил, что интерес к российскому проекту ПАТЭС проявили самые разные страны. Среди них много государств с длинной береговой линией, сообщил Лихачев.

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«Например, Бразилия, Аргентина», — уточнил гендиректор Росатома.

Плавучие атомные теплоэлектростанции вызвали интерес у стран с островной инфраструктурой, в том числе у Индонезии и Малайзии, добавил руководитель госкорпорации. На ПАТЭС типа «Академик Ломоносов» обратили внимание как южные страны, так и находящиеся в северных широтах, резюмировал Лихачев.

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» начала работать на Чукотке в конце 2019 года. Осенью 2022 года Россия запустила строительство еще четырех плавучих АЭС.