В последние годы отмечалось заметное замедление роста абонентской базы клиентов платного ТВ в России. Пандемия 2020 года и последовавшая самоизоляция могут оказаться единственными драйверами роста этой сферы.

Об этом газете «Коммерсант» сообщили эксперты рынка. Они также высказали опасение, что рост базы к концу года может заморозить снижение покупательской способности населения.

В TelecomDaily предположили, что по итогам текущего года число новых подключений к платным каналам ТВ приблизится к 800 тысячам домохозяйств. Это показатель в предыдущие три года неизменно снижался. В 2019 году — до 645 тысяч.

Если бы не пандемия коронавируса, в 2020 году число новых подключений в этом году вряд ли бы превысило 500-550 тысяч домохозяйств. Самоизоляция добавила не мене 30% новых подключений.

К октябрю 2020 года уровень доверия россиян к телевидению опустился до 23%, что на пять процентных пунктов ниже показателей предыдущего года.