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    11 июня 2022, 02:44

    Платная премиум-подписка появится в Telegram

    Основатель Telegram Дуров сообщил о запуске платной премиум-подписки

    Дарья Бунякова

    Telegram уже в этом месяце запустит платную премиум-подписку. Она откроет дополнительные функции для пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

    Платная премиум-подписка появится в Telegram

    «Поразмыслив, мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получать больше, сохраняя при этом наши существующие функции бесплатными, — это сделать эти повышенные лимиты платными», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что в июне заработает Telegram Premium. Тарифный план подписки позволит пользователям приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы. Для них откроются уникальные реакции, а также станет доступным просмотр очень больших документов. При этом все существующие опции останутся бесплатными.

    «Хотя наши эксперименты с рекламой, ориентированной на приватность, в публичных каналах „один ко многим“ оказались более успешными, чем мы ожидали. Я считаю, что Telegram должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями», — заявил Дуров.

    По его словам, благодаря своим вложениям пользователи навсегда останутся главным приоритетом компании.