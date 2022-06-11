Платная премиум-подписка появится в Telegram

Telegram уже в этом месяце запустит платную премиум-подписку. Она откроет дополнительные функции для пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Поразмыслив, мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получать больше, сохраняя при этом наши существующие функции бесплатными, — это сделать эти повышенные лимиты платными», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в июне заработает Telegram Premium. Тарифный план подписки позволит пользователям приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы. Для них откроются уникальные реакции, а также станет доступным просмотр очень больших документов. При этом все существующие опции останутся бесплатными.

«Хотя наши эксперименты с рекламой, ориентированной на приватность, в публичных каналах „один ко многим“ оказались более успешными, чем мы ожидали. Я считаю, что Telegram должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями», — заявил Дуров.

По его словам, благодаря своим вложениям пользователи навсегда останутся главным приоритетом компании.