Платформу «Морской старт» переправят В Россию в марте

Пусковую платформу Sea Launch («Морской старт») перевезут из США в Россию. Комплекс будет находиться на Дальнем Востоке. Его примет Славянский судоремонтный завод (СРЗ).

Перебазирование пусковой платформы уже началось, рассказал «Интерфаксу» гендиректор СРЗ Андрей Якимчук.

«Да, мы готовы в первой половине марта принимать», — сказал он, добавив, что все работы ведутся по графику.

Компания S7 Space доставит ракетно-космический комплекс «Морской старт» в Россию примерно за три недели. Все документы на смену дислокации, в том числе разрешение Госдепартамента США, уже есть. В России платформа и сборочно-командное судно временно разместят в порту Славянка на базе СРЗ.

На заводе, по мнению Якимчука, комплекс пробудет минимум год.

S7 Space является первой в России коммерческой компанией, которая предоставляет полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. Предприятие входит в состав холдинга S7 Group. Платформу «Морской путь» он приобрел в 2018 году. S7 Group теперь принадлежит корабль Sea Launch Commander и платформа Odyssey с ракетным оборудованием. Кроме того, холдинг владеет наземным оборудованием в американском базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальными правами компании Sea Launch, в том числе товарным знаком.

Все иностранное оборудование с платформы сняли еще осенью 2019 года.