Технологии 12 марта 2024, 11:11 Платформа НТИ: российские разработчики создали автономный дронопорт со способностью анализа данных

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Российские разработчики создали полностью автономный дронопорт со способностью самостоятельно анализировать данные. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Платформы НТИ.

Речь идет о роботизированной станции обслуживания беспилотников, ориентированной в первую очередь на мониторинг объектов. БПЛА принимают задания от оператора, который может находиться в любой точке страны.

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Технология будет востребована на промышленных предприятиях, а также объектах критически важной инфраструктуры.