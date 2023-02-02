Технологии 02 февраля 2023, 01:10 Платежные стикеры заменили Apple Pay «Известия»: российские банки отметили высокий спрос на платежные стикеры Pxhere

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Среди россиян зафиксирован высокий спрос на платежные стикеры для бесконтактной оплаты. Этот инструмент в последние месяцы запустили сразу несколько крупных банков, сообщили «Известия».

Такие стикеры пользователь может наклеить на смартфон, чехол или любой другой предмет. Чтобы расплатиться, нужно приложить стикер к терминалу в торговой точке. В наклейку встроен NFC-чип, он и дает возможность бесконтактно оплачивать тот или иной товар.

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Только «Тинькофф» с начала января уже выдал 60 тысяч платежных стикеров Tinkoff Pay. Пользователи этого аксессуара совершили с их помощью свыше полумиллиона транзакций.

Аналогичный инструмент для бесконтактной оплаты Сбербанк начнет тестировать в начале февраля. Также о старте выдачи собственных платежных стикеров рассказали изданию в Альфа-банке.

По мнению экспертов, платежи с помощью стикера удобны и занимают меньше времени, чем другие способы. Такой вид оплаты, как предполагается, будет востребован среди владельцев iPhone, которые с весны 2022 года лишились возможности оплачивать покупки с помощью Apple Pay.

В Центробанке отметили, что рынок давно придумал различные форм-факторы для платежных карт, например, брелоки и кольца. В регуляторе напомнили россиянам о характерных для обыкновенной бесконтактной оплаты рисках, и призвали помнить о правилах безопасности.