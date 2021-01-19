Планшеты на отечественной ОС закупят для врачей и учителей

Минцифры разработало предложения по собственной цифровизации. На модернизацию ряда ведомств и государственных услуг из бюджета предлагается выделить более 118 миллиардов рублей.

Как предполагается, 78,6 миллиардов рублей пойдет на доработку сервисов госуслуг, пишет «Коммерсант». Еще 37 миллиардов рублей — на «обеспечение надежности функционирования» этой системы. На «снижение издержек государственного управления» потратят два миллиарда рублей.

Из запрашиваемых на доработку сервисов 78,6 миллиарда рублей 19,4 миллиарда рублей предлагается выделить на развитие российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора». Средства пойдут на обеспечение учителей и медиков планшетами под этой ОС, мобильной связью и интернетом, а также разработку приложений для «Авроры».

На сегодняшний день именно нехватка софта ограничивает некогда масштабные планы по использованию ОС в госсекторе.

Минцифры составило список отечественных приложений, которые будут устанавливать на гаджеты до поступления в продажу в России. В него попали продукты Mail.ru Group и «Яндекса». Список составили на основе рейтинга популярности, который подтвердили независимые аудиторы.