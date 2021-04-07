Планшет Samsung с гибким экраном впервые показали в Сети

В Сети появились первые изображения складывающего планшета Galaxy Tab, который запатентовала южнокорейская Samsung. Рендеры будущей новинки, основанные на характеристиках, утекших в Сеть, выложил сайт LetsGoDigital.

Экран планшета будет складываться как книжка, в нем не будет отверстий, но в шарнирной части будут вырезы. В них будет располагаться камера и вспышка, поэтому планшет будет удобно использовать для альбомной съемки. Там же будет находиться разъем USB-C и кнопка включения.

Когда Sаmsung может выпустить свой сгибающийся планшет, неизвестно. Подробности о его характеристиках компания не раскрывала. На 2021 год в планах у Samsung значится выпуск двух смартфонов Galaxy Z, у которых тоже будет складываться экран — речь идет о Flip 3 и Fold 3.

Ранее Bloomberg сообщал, что в апреле компания Apple может выпустить новые планшеты iPad Pro.

Компания LG между тем может покинуть рынок мобильных телефонов. По сведениям от источников, производство смартфонов для LG оказалось убыточным, и компания не смогла договориться о продаже своего бизнеса.