Планшет Samsung Galaxy Tab S6 поступил в продажу в России

По данным информагентства, гаджет оснащен камерой с двойным модулем и ультрашироким объективом, а также электронным пером S Pen. В планшет встроен сканер отпечатков пальцев. Обращает на себя внимание и дисплей Super Amoled диагональю в 10,5 дюйма. Что касается стоимости устройства, то она составила 59 990 рублей. Новинка будет доступна в трех цветах — золотом, голубом и сером.