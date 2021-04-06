Планировавшая построить частный космодром компания закрылась

Частная компания «КосмоКурс», которая планировала развивать космический туризм и построить частный космодром в Нижегородской области, будет ликвидирована. Об этом гендиректор компании Павел Пушкин рассказал РИА «Новости».

Работникам компании уже объявили о сокращении. Сейчас в «КосмоКурсе» работает 50 конструкторов ракетной техники. Об увольнении их предупредили за два месяца до сокращения. В Роскосмосе ранее сообщили, что хотят сохранить уникальный коллектив конструкторов и занимаются вопросом их дальнейшего трудоустройства. Госкорпорация ведет переговоры с одним из научных учреждений, входящих в ее состав.

Причиной решения о ликвидации «КосмоКурса» глава компании назвал трудности с согласованием проекта космодрома с нижегородскими властями и невозможность получения нормативной документации, необходимой для проектирования суборбитальной ракеты для космического туризма.

Компания «КосмоКурс» была создана в 2014 году. Она планировала осуществлять космические экскурсии для россиян. В 2020 году глава компании рассказал, что такой полет в космос обойдется в 16 миллионов рублей. Кроме того, космическим туристам хотели разрешить брать с собой домашних питомцев.