«Пятерочка» откроет магазины без кассиров

Представители «Пятерочки» готовят пилотный проект по открытию «магазинов без кассиров». Сейчас у сети уже есть подобная торговая точка, но она работает только для сотрудников компании.

«Мы продолжаем тестировать среди сотрудников формат „Пятерочка с собой“ — это высокотехнологичные магазины небольшой площади без кассиров. В ближайшее время будем принимать решение о пилотном проекте для широкой публики», — рассказал РИА «Новостям» генеральный директор «Пятерочки» Сергей Гончаров.

В сентябре 2019 года компания X5 Retail Group, куда входит и «Пятерочка», открыла супермаркет в формате самообслуживания в Долгопрудном. Пока им могут пользоваться лишь сотрудники компании. В магазине все системы контролируются технологией IoT («интернет вещей»).

По словам Сергея Гончарова, это направление работы оказалось успешным и перспективным, особенно учитывая пандемию коронавируса. Цифровые сервисы были более востребованы среди покупателей в связи с угрозой COVID-19, чем традиционные форматы торговли, в особенности, обычная розница.

Ранее в Министерство финансов РФ поступило предложение ввести налог на использование роботов в качестве рабочей силы.