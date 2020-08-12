Писатель Лукьяненко сделал мрачное предсказание для россиян на конец века

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, являющийся автором таких произведений как «Ночной дозор» и «Черновик», сделал мрачное предсказание для жителей России на конец ХХI века.

По его мнению, многие люди пострадают от того, что техника начнет выполнять за них ручную работу, отбирая хлеб, информирует РИА ФАН.

«Во всем мире наступает довольно сложный период, когда ломается старая модель развития. Во многом это происходит потому, что человеческий труд все больше вытесняется и заменяется машиной», — пояснил он.

Лукьяненко считает, что примерно через пять лет может уйти в прошлое профессия водителя, полностью изменится деятельность сельхозрабочих, таких как комбайнеры и трактористы. Многие вещи будут автоматизированы. В итоге людям придется искать новую работу, переучиваться на абсолютно другую профессию. Писатель заявил, что из-за этого начнется «кризис свободных рабочих рук». Он заключил, что применение уму найдется всегда в отличие от рабочей силы.