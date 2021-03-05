Пилотную сеть 5G запустили в Москве

Компания МТС запустила первую пилотную сеть 5G в Москве. Сверхскоростной интернет в диапазоне 4,9 гигагерца появился в 14 популярных местах столицы. Пользователям пообещали скорость до 1,5 гигабита в секунду.

«После многочисленных тестов и пилотов в сфере 5G наша компания запустила первую в России масштабную пилотную сеть пятого поколения, доступную тысячам наших абонентов в реальных условиях», — заявил президент МТС Алексей Корня. Его цитирует РИА «Новости».

Руководитель компании добавил, что приглашенные в пилотный проект пользователи 5G-совместимых гаджетов смогут испытать все преимущества нового стандарта связи при загрузке больших объемов информации, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании VR-сервисов и облачных игр. Они также смогут раздавать скоростной Wi-Fi.

Пилотная сеть 5G будет доступна в Никольском пассаже, «Детском мире», в парке «Зарядье», на Университетской площади у здания МГУ, на ВДНХ, смотровой площадке на Воробьевых горах, на Москворецкой и Раушской набережных, в парке Горького, парке искусств «Музеон», на Крымском мосту, Фрунзенской и Пречистенской набережных и в других местах Москвы.

В феврале компания Apple разместила вакансию инженера для разработки сетей связи шестого поколения 6G.