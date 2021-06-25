Пилот рассказал, чем хорош новый самолет Ил-114-300

К 2023 году начнется выпуск новых пассажирских самолетов Ил-114-300. Бывший командир воздушного судна, эксперт по безопасности полетов Александр Романов рассказал о преимуществах нового лайнера. Об этом сообщило радио Sputnik.

«Чем он хорош: самолет турбовинтовой, очень длительные перелеты будут, самолет можно использовать как дальнемагистральный», — заявил специалист.

По мнению эксперта, новая версия лайнера будет куда экономичнее предыдущих. Он отметил, что самолет ни разу не попадал в авиакатастрофу, и добавил, что новое воздушное судно было модернизировано, добавил «ПолитЭксперт»