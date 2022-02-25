«Пиарная, очень красивая история». В деятельности хакеров группы Anonymous не увидели особой опасности

Группировка компьютерных взломщиков Anonymous представляет из себя общественную организацию, в которую не входят профессиональные хакеры. Такое мнение в беседе с «360» выразил председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«Anonymous — это, скорее всего, общественная организация. Это такая инициативная история, ей уже лет 20. Она зародилась на волне протестов против чего-то. Есть название, и под ней подписываются разные люди. С точки зрения журналистики это пиарная, очень красивая история», — сказал он.

По словам Клименко, хакеры, стремящиеся стать профессиональными, часто проходят через такие движения, организуют слабые DDoS-атаки. Никакого заказчика у них, как правило, тоже нет.

Он отметил, что российским сайтам также постоянно приходится отбиваться от профессиональных хакеров.

«Мы постоянно находимся под атаками, мы постоянно находимся в такой агрессивной, токсичной среде. Мы должны каждый день обновлять свое программное обеспечение. Мы каждый день строим свою защиту и каждый день отбиваемся. Кибервойна идет постоянно», — указал IT-эксперт.

Ранее группировка компьютерных взломщиков Anonymous объявила «кибервойну» России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.