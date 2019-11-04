  • Photoshop впервые выпустили для iPad

    04 ноября 2019, 21:11

    Кирилл Фролов

    Американская компания Adobe выпустила графический редактор Photoshop для iPad. Как и десктопная версия, приложение для планшета будет доступно по подписке — за 9,99 доллара в месяц. Релиз состоялся на ежегодной конференции Adobe Max, спустя почти год после анонса.
    Photoshop впервые выпустили для iPad

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    Фоторедактор работает на планшетах с операционной системой iPadOS 13.1 или более новой. Сюда относятся iPad Pro, iPad Air 2 и iPad Air третьего поколения, а также iPad mini, начиная с четвертого поколения и iPad, выпущенные не раньше 2017 года.

    В Photoshop для iPad доступны большинство инструментов настольной версии — работа со слоями, ретушь, шрифты. При этом выбор кистей и некоторые другие инструменты разработчики пообещали добавить в следующих обновлениях.

    Приложение можно оплачивать через App Store. Если у пользователя уже есть подписка на Adobe Creative Cloud, то дополнительно платить за Photoshop не нужно.