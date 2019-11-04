Photoshop впервые выпустили для iPad

Владельцы устаревших iPhone могут остаться без интернета Подробнее

Фоторедактор работает на планшетах с операционной системой iPadOS 13.1 или более новой. Сюда относятся iPad Pro, iPad Air 2 и iPad Air третьего поколения, а также iPad mini, начиная с четвертого поколения и iPad, выпущенные не раньше 2017 года.

В Photoshop для iPad доступны большинство инструментов настольной версии — работа со слоями, ретушь, шрифты. При этом выбор кистей и некоторые другие инструменты разработчики пообещали добавить в следующих обновлениях.

Приложение можно оплачивать через App Store. Если у пользователя уже есть подписка на Adobe Creative Cloud, то дополнительно платить за Photoshop не нужно.