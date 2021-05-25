Петербургские специалисты разработали чувствительные датчики на основе термоэлектрических пленок

Группа петербургских ученых создала на основе термоэлектрических пленок быстродействующий и высокочувствительный детектор терагерцевого излучения, который можно будет применять в самых разных сферах. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Университета ИТМО.

По мнению разработчиков, эти датчики найдут применение в IТ, медицине и оборонной сфере. В частности, их можно будет использовать для обнаружения раковых опухолей и передачи цифровых данных.

«Одна из основных задач этого исследования — поиск новых термоэлектрических материалов с высокой чувствительностью к терагерцевому излучению при комнатной температуре. Тогда не придется использовать дорогое и сложное охлаждающее оборудование», — рассказали авторы исследования.