25 мая 2021, 10:28
Петербургские специалисты разработали чувствительные датчики на основе термоэлектрических пленок
Группа петербургских ученых создала на основе термоэлектрических пленок быстродействующий и высокочувствительный детектор терагерцевого излучения, который можно будет применять в самых разных сферах. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Университета ИТМО.
По мнению разработчиков, эти датчики найдут применение в IТ, медицине и оборонной сфере. В частности, их можно будет использовать для обнаружения раковых опухолей и передачи цифровых данных.
«Одна из основных задач этого исследования — поиск новых термоэлектрических материалов с высокой чувствительностью к терагерцевому излучению при комнатной температуре. Тогда не придется использовать дорогое и сложное охлаждающее оборудование», — рассказали авторы исследования.