Технологии 28 февраля 2024, 17:38 Петербургская команда заняла второе место в «Битве роботов», заработав 80 тысяч долларов

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В финальной схватке в «Битве роботов» — одной из самых зрелищных дисциплин в «Играх будущего» — команда из Петербурга Daddy Bots заняла второе место, уступив место гостям из Индии. Об этом написал «Петербургский дневник».

Капитан петербургской команды Артем Юмашев назвал приятным удивлением от игр ощущение полного погружения в происходящее.

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«Стоит отметить также великолепную арену и ощущение полного погружения в происходящее, поскольку зрители находились очень близко к площадке», — сказал он.

Юмашев добавил, что заработанные 80 тысяч долларов пойдут как на общие цели команды (развитие мастерской, приобретение станков), так и на личные потребности. Всего призовой фонд игр составлял 500 тысяч долларов.