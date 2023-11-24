24 ноября 2023, 18:32
Пескова превратили в Маска на конференции по ИИ в Москве
Нейросеть превратила Пескова в Маска на конференции по ИИ в Москве
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков испытал возможности технологии дипфейк, разработанной Сбербанком. Он смог примерить на себя образ Илона Маска на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула РИА «Новости».
Технология дипфейк сделала возможным наложить чужое лицо на изображение личности, стоящей перед камерой. При этом границы между изображениями практически невидимы.
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В дополнении к мужскому образу инструмент искусственного интеллекта от Сбера включил также и женский аватар. Так, посетителям мероприятия получили уникальную возможность на короткое время перевоплотиться в актрису Эмму Уотсон.
Конференция, посвященная новым горизонтам искусственного интеллекта, «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит с 22 по 24 ноября в пространстве Центра международной торговли.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что Подмосковье внедрило 27 практик по искусственному интеллекту.
Дмитрий Песков
Искусственный интеллект
Илон Маск
Технологии
Москва 2023
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