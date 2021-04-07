Песков заявил, что у Кремля нет аккаунта в Zoom

Администрация президента РФ Владимира Путина не пользуется сервисом Zoom в служебных целях. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что некоторые международные контакты, которые организовывали другие страны, действительно проходили по Zoom. Но сам президент и сотрудники администрации не используют Zoom для проведения совещаний по видео-конференц-связи, подчеркнул Песков.

«У нас нет аккаунта, и мы никогда не имели каких-то договорных отношений с Zoom», — сказал он.

В Кремле сожалеют и не понимают решение Zoom об ограничениях использования сервиса в России, отметил пресс-секретарь. Песков добавил, что такой возможности лишатся и государственные вузы.

СМИ накануне сообщили, что компания Zoom Video Communications запретила продавать доступ к своему сервису госкомпаниями и госучреждениям в России, а также в других странах СНГ.

Представитель компании Brand Analytics Василий Черный ранее заявил «360», что решение Zoom может привести к прорыву в разработке отечественного программного обеспечения.

В Совете Федерации ранее не исключили блокировку Zoom.