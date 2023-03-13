Технологии 13 марта 2023, 14:24 Песков счел невозможным комментировать характеристики немецких танков Leopard Представитель Кремля Песков не стал комментировать характеристики немецких танков Leopard Википедия

Читать 360tv в

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался давать оценку техническим характеристикам немецких танков Leopard, которые НАТО поставляет Украине. Об этом сообщил ТАСС.

«Не считаем возможным каким-то образом обсуждать тактико-технические характеристики упомянутой техники, ибо не являемся военными специалистами», — заявил Песков.

Реклама

По его словам, давать оценку и делать выводы должны военные специальности, то есть представители Минобороны России. Пескову также задали вопрос о том, как Кремль относится к отправившемся в зону операции чиновникам. Он ответил, что гордость есть за всех защитников Родины.

Реклама

«Мы гордимся всеми, кто сейчас с оружием в руках борется за безопасность наших людей там, в Донбассе», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, Песков отреагировал на планы Украины по переименованию России в Московию. Он счел подобные высказывания шуткой и нелепым курьезом.