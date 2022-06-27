Песков назвал сроки достижения технологического суверенитета России

На создание «алмазного фонда» российских технологий уйдет 10–20 лет. Таким предположением в интервью РИА «Новости» поделился спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

Он пообщался с журналистами агентства на полях ПМЭФ-2022.

«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30–50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего „алмазного фонда“ технологий», — сказал Песков.

По его словам, лучшие открытия российских ученых применят в сферах продовольствия, медицины, а также для безопасности. Кроме того, эти наработки улучшат связность в стране при катаклизмах.

Песков напомнил, что технологии, в отличие от алмазов, имеют свойство устаревать, поэтому фонд разработок российских ученых планируют постоянно пополнять.

Также он сказал, что технологический суверенитет улучшит положение страны на мировой арене. Если определенные разработки будут только у России, это обеспечит превосходство над другими государствами. Если что-то похожее есть у трех-пяти стран, то в таком случае образовывается технологический паритет.