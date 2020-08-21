Первый в РФ гибридный комплекс для производства деталей авиадвигателей представил Ростех

«Цифровой комплекс совмещает функции 3D-принтера и нескольких обрабатывающих станков, что позволяет существенно сократить время разработки и вывода на рынок новых авиационных двигателей», — обратил внимание первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

По его словам, за несколько часов гибридный станок создает деталь на базе трехмерной цифровой модели. Отмечается, что для кооперации между предприятиями авиационного кластера Ростеха эта технология открывает широкие перспективы.