Первый в мире вертипорт появился в Англии

Первый в мире вертипорт для летающих такси и дронов появился в Англии. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Он выглядит, как аэропорт, и получил название Air One. Вертипорт будет выполнять функцию базы для электрических транспортных средств с вертикальными взлетом и посадкой.

«Пассажирские аэротакси сейчас проходят сертификацию. Некоторые из них заработают в 2024 году», — рассказал основатель компании Urban Air-Port Рики Сандху.

Компания планирует в ближайшие пять лет установить еще 200 таких площадок во всем мире.