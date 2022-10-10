Первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк сняли в России | 360°

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Первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк сняли в России

ТАСС: в России сняли первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк

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В России сняли первый в мире веб-сериал, в котором использована технология дипфейк, его назвали «ПМЖейсон». В проекте использованы лица актеров Джейсона Стэйтема, Марго Робби, Киану Ривза и Роберта Паттинсона, рассказал ТАСС генеральный директор компании-создателя сериала Agenda Media Group Алексей Парфун.

«ПМЖейсон» — легкий юмористический веб-сериал пародийного характера. Это ироничный взгляд иностранца в лице Джейсона Стэйтема на русский быт. Проект раскрывает попытки главного героя охотно понять и интегрироваться в этот быт, который, в свою очередь, интегрируется в Джейсона на полную катушку», — сказал Парфун.

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Образы героев сериала созданы при помощи дипфейк-технологий: лицо человека заменяется другим. В сериале задействованы актеры Юлия Башорина, Андрей Дерюгин, Андрей Коротков и другие.

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Работа над проектом заняла три месяца. Актерам пришлось приспосабливаться к особенностям съемок. Технологии дипфейк не позволяют снимать крупные планы, рассказала продакшен директор компании Мария Артемова. От актеров требовалось следить за положением в кадре и амплитудой движения. Также нужно было соблюдать особые условия по свету, оптике и камерам. Артемова отметила, что из-за этого потребовалось много времени и дублей.

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