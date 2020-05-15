Первый в мире уборщик космического мусора появится в России

У России может появиться буксир, который займется обслуживанием спутников и уборкой космического мусора. Проектные работы запланированы уже на 2020 год. Для их реализации на старте хотят привлечь 75 тысяч долларов.

Заказом и финансированием разработки займется рабочая группа «Аэронет» Национальной технологической инициативы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся материалы по проекту.

Потенциальных задач у буксира будет несколько. Его в том числе хотят приспособить для разведения спутников по орбитам и обслуживания спутниковых группировок. Планируется, что аппарат отправят на сбор и утилизацию мусора в космосе.

Аванпроектирование буксира должны начать в 2020 году. Национальная технологическая инициатива намерена привлечь в начале работ 75 тысяч долларов. Сумма рассчитана на создание минимум трех вариантов устройства.

В документах указано, что на рынке конкурентов с высокоэффективными электро-реактивными двигателями пока что практически нет. Россия в области ЭПД лидирует, и ее проект может оказаться одним из первых во всем мире.

Масса буксира, предположили специалисты, составит около 80 килограммов. Он сможет транспортировать спутники или космический мусор весом до 150 килограммов на высоту до 1,5 тысячи километров.

Накануне стало известно, что российские ученые разработают систему, которая будет определять погоду в космосе.