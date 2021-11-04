Первый в мире iPhone c разъемом USB-C выставили на продажу на eBay

Швейцарский студент-робототехник Кен Пиллонель выставил на продажу «первый в мире iPhone с USB-C». Он самостоятельно заменил в iPhone X стандартный разъем Lightning на порт USB-C. Реализовать смартфон парень решил через eBay и выставил начальную цену в один доллар. Через двое суток стоимость девайса составила 4950 долларов.

Энтузиаст рассказал в видео для YouTube, что его смартфон Apple с портом USB-C стал первым в мире. Инженер опубликовал видео, в котором рассказал, как именно ему удалось заменить разъем. Автор уточнил, что он смог скопировать отвечающую за передачу данных фирменную плату смартфона и интегрировать в девайс новый разъем.

Кен Пиллонель также отметил, что в подробностях описал свою процедуру установки разъема и разместил эту информацию в свободном доступе. По его мнению, каждый, у кого есть малейшие инженерные навыки, сможет повторить этот трюк и создать iPhone с новым интерфейсом.

Ранее инсайдеры сообщили, что компания Apple занялась разработкой iPhone со складным экраном. Вероятно, он станет конкурентом подобной модели у Samsung.