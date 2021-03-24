Первый в мире электросамолет покажут на МАКС-2021

Госкорпорация «Ростех» представит на выставке МАКС-2021 первый в мире самолет с электродвигателем. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Накануне в «Ростехе» сообщили, что представят на МАКС-2021 широкий спектр разработок, в том числе «принципиально новый самолет». В госкорпорации не уточнили, к какому классу относится новинка. Но теперь стало известно, что речь идет о первом в мире электросамолете.

«Это то, что с ФПИ делали, электросамолет на принципах сверхпроводимости», — сообщил Борисов журналистам.

Испытания гибридного авиационного электродвигателя в составе летающей лаборатории на базе самолета Як-40 стартовали в Новосибирске 5 февраля. Для испытаний один из трех двигателей Як-40 в хвостовой части самолета заменили на газотурбинный агрегат с электрогенератором, разработанным ЦИАМ имени Баранова совместно с Уфимским государственным авиационным техническим университетом. А в носовой части судна установили электродвигатель, который был разработан на предприятии «СуперОкс» по заказу Фонда перспективных исследований.