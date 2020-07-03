03 июля 2020, 13:21
Первый состав с топливом прошел по Крымскому мосту
Первый железнодорожный состав с бензином проследовал по Крымскому мосту в сторону полуострова 2 июля. Всего в этом году планируется перевозка трех миллионов тонн грузов. В дальнейшем этот показатель возрастет до 13 миллионов тонн, сообщает oilcapital.ru.
Отмечается, что первым по мосту отправился поезд № 2001 Багерово - Тамань. В это же время в сторону полуострова проследовал товарный поезд. Их пути пересеклись на мосту.
Следующий из Крыма поезд был загружен продукцией местных предприятий. Часть товара составила кальцинированная сода и известняк. Во встречном направлении прошел состав из вагонов с бензином, цементом, зерном, удобрениями и даже рельсами.
По мнению специалистов ФАС, благодаря железнодорожным перевозкам цены на бензин в Крыму будут отличаться от краснодарских максимум на несколько копеек.