facebook_pixel
    03 июля 2020, 13:21

    Первый состав с топливом прошел по Крымскому мосту

    Редакция сайта 360°

    Первый железнодорожный состав с бензином проследовал по Крымскому мосту в сторону полуострова 2 июля. Всего в этом году планируется перевозка трех миллионов тонн грузов. В дальнейшем этот показатель возрастет до 13 миллионов тонн, сообщает oilcapital.ru.

    Отмечается, что первым по мосту отправился поезд № 2001 Багерово - Тамань. В это же время в сторону полуострова проследовал товарный поезд. Их пути пересеклись на мосту.

    Следующий из Крыма поезд был загружен продукцией местных предприятий. Часть товара составила кальцинированная сода и известняк. Во встречном направлении прошел состав из вагонов с бензином, цементом, зерном, удобрениями и даже рельсами.

    По мнению специалистов ФАС, благодаря железнодорожным перевозкам цены на бензин в Крыму будут отличаться от краснодарских максимум на несколько копеек.