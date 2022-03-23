23 марта 2022, 17:53
Первый серийный электротрактор создали в России
Резиденты Сколково — компания «Априорные Решения Машин» (АРМ), инжиниринговый центр «Актив Техно» и «Чебоксарский завод силовых агрегаторов» — создали первый серийный электрический трактор. Он сделан в стиле известного советского трактора Т-16, написала «Газета.ru».
Трактор успешно прошел испытания. Предполагается, что такие машины упростят работу коммунальных служб и сельскохозяйственных холдингов.
Наладить серийный выпуск электротракторов производители обещают к концу 2022 года.