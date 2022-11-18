Технологии 18 ноября 2022, 04:32 Первый самолет вертикального взлета начали разрабатывать в России РИА «Новости»: в России начали разработку первого самолета вертикального взлета и посадки РИА «Новости»

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В России началось создание первого самолета вертикального взлета и посадки, рассказали РИА «Новости» в компании-разработчике «Эколибри». Проходят испытания отдельных систем.

«Новый самолет будет представлять собой летательный аппарат, оснащенный гибридной силовой установкой. Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки», — сообщили разработчики.

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Самолет вертикального взлета и посадки сможет частично заменить использование в пассажирских перевозках вертолетов. Новая техника получит современную российскую авионику и будет состоять в основном из отечественных комплектующих, сообщили в пресс-службе «Эколибри».

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Использовать такие самолеты будет экономически выгодней, чем вертолеты, особенно на дальних расстояниях. Самолет сможет преодолевать до 1200 километров, скорость полета составит около 270 километров в час, отметили разработчики.